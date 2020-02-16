العراق: سقوط 4 صواريخ كاتيوشا ببغداد دون خسائر

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

أفادت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة بالعراق صباح الأحد بسقوط 4 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء ومقر للحشد الشعبي في بغداد.

وأشار البيان إلى أن "أربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في بغداد الليلة الماضية: ثلاثة منها داخل المنطقة الخضراء، فيما سقط الرابع في مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي بجانب بناية كلية الشرطة في شارع فلسطين، ما أدى إلى أضرار بعجلة وخيم ومواد احتياطية دون خسائر بشرية"

وكانت مصادر أمنية أفادت بأن الصواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، دون وقوع إصابات أو أضرار.