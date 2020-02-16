محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):
أفادت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة بالعراق صباح الأحد بسقوط 4 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء ومقر للحشد الشعبي في بغداد.
وأشار البيان إلى أن "أربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في بغداد الليلة الماضية: ثلاثة منها داخل المنطقة الخضراء، فيما سقط الرابع في مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي بجانب بناية كلية الشرطة في شارع فلسطين، ما أدى إلى أضرار بعجلة وخيم ومواد احتياطية دون خسائر بشرية"
وكانت مصادر أمنية أفادت بأن الصواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، دون وقوع إصابات أو أضرار.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: سقوط 4 صواريخ كاتيوشا ببغداد دون خسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.