صحة الوادي الجديد: تطهير 64 محطة مياه وسحب 372 عينة لتحليلها

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تطهير 64 محطة تنقية مياه شرب بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمحافظة، وسحب 372 عينة مياه من محطات تنقية مياه الشرب، ووحدات الغسيل الكلوي ومخارج محطات المياه ووحدات الغسيل الكلوي ومحطات الصرف الصحي بمراكز المحافظة الخمسة لتحليلها، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، سحب 178 عينة من شبكات المياه، و108 عينات من مخارج وطرود المحطات، لإرسالها لمعامل وزارة الصحة لتحليلها، وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتوافر المعايير الصحية بها، تنفيذًا لقرار اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بتحليل مياه الشرب بشكل شهري.

وأضاف محروس، أن المديرية انتهت من سحب عينات المياه بإشراف إدارة الطب الوقائي، بقيادة الدكتورة فايزة عبد الحليم، مدير الإدارة، بواقع 6 عينات من وحدات غسيل الكلي، و2عينة من حمام سباحة، 71 عينة من مياه الشرب لتحليل المعادن الثقيلة و7 عينات لفحص بقايا مبيدات، لمتابعة مدى مطابقتها للشروط الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد إلى، أن نتائج تحليل العينات جاءت كلها سلبية، وتؤكد خلو مياه الشرب من الملوثات الضارة خاصة البكتيرية والفيروسية.