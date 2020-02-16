ضبط 28 مخبزًا مخالفًا وتحرير 88 محضرًا تموينيًا خلال حملة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن ضبط 28 مخبزًا مخالفًا، وتحرير88 محضرًا تموينيًا في حملة مشتركة مع مباحث التموين بالمحافظة.

أكد وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، المهندس معاذ عبد الرحيم، ضبط 28 مخبزًا، وتحرر لها محاضر بسبب "إنتاج خبز ناقص عن الوزن القانوني المقرر، وخبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و9 حالات تجميع وتهريب دقيق مدعم".

كما شنت المديرية حملة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 50 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و29 محضر عدم حمل شهادات صحية لمنشآت تجارية تقدم أغذية ومشروبات للمواطنين وتحرير محضرين لضبط سلع مجهولة المصدر.

أضاف معاذ، أن الحملة تمكنت من تحرير محضرًا تموينيًا لضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تنوعت ما بين منظفات صناعية وحلويات أطفال، لافتًا إلى إحالة جميع المحاضر للنيابة المختصة للتحقيق.