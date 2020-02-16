وصول 424 بطاقة تموين ذكية إلى الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن المهندس معاذ عبد الرحيم، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، وصول 424 بطاقة تموين ذكية جديدة "بدل فاقد – بدل تالف – فصل اجتماعي" إلى المديرية والإدارات التابعة لها.

وأكد معاذ، البدء في تسليم البطاقات للإدارات التموينية، وتسليمها للمنتفعين على مستوى مكاتب التموين والإدارات الفرعية الخمس، حيث جرى وصول 151 بطاقة لمكتب تموين الخارجة، و162 لمركز الداخلة، 53 لمركز الفرافرة، 28 لمركز بلاط، 30 لمركز باريس.

وقال، إنه جرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.