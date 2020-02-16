البورصة تنخفض مع بداية تعاملات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13845 نقطة. بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.2%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.1% مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 13859 نقطة.

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