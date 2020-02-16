تخصيص 8400 فدان ضمن مبادرة الرئيس لزراعة النخيل في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تخصيص 8400 فدان بزمام المركز وقراه لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزراعة 2 مليون نخلة في الوادي الجديد.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، كمال إبراهيم، تخصيص 42 قطعة أرض جنوب مدينة باريس على الطريق الواصل مع قرى المكس على مساحة 200 فدان للقطعة الواحدة بإجمالي 8400 فدان، وذلك لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لزراعة النخيل.

وأضاف كمال، أنه تقدم للحصول على هذه القطع 170 مواطنًا، وجرت الموافقة عليهم بمعرفة ديوان عام المحافظة، وتسلم الأراضي 4 مواطنين فقط حتى الآن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة في يناير 2019 بالتوسع في زراعة النخيل، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم 2.5 مليون نخلة على أرض الوادي الجديد.