ارتفاع حصيلة ضحايا "كورونا" في الصين إلى 1666 وفاة و68584 إصابة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير بتسجيل 2009 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و 142 وفاة جديدة أمس السبت، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 68584، إضافة إلى 1666 وفاة حتى نهاية يوم أمس.



وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الوفيات المسجلة أمس جاءت بواقع 139 وفاة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) بوسط

البلاد، واثنتان في سيتشوان، وواحدة في هونان.



وأضافت اللجنة أن 11272 مريضًا لا يزالون في ظروف صحية خطيرة، و 8228 يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء 9419 شخصًا حيث خرج 1323 شخصًا من المستشفى أمس بعد شفائهم.

وتابعت اللجنة أن 529418 شخصًا كانوا على اتصال وثيق بمرضى مصابين

تم تعقبهم، فيما مايزال 158764 منهم تحت الملاحظة الطبية.وبنهاية يوم السبت، تم تسجيل 56 حالة إصابة ووفاة واحدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و 10 حالات في منطقة ماكاو، و18 حالة في تايوان، فيما غادر مريض في هونج كونج، وثلاثة مرضى في ماكاو واثنان في تايوان المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.وأشارت اللجنة إلى انخفاض عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة اليومية بفيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز تفشي الوباء) وذلك لليوم الـ12 على التوالي، حيث تم تسجيل 166 حالة جديدة أمس خارج المقاطعة.