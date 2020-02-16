سقوط 4 صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بسقوط 4 صواريخ قرب السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قرب مبنى السفارة الأمريكية في بغداد"، كما أن أصوات صفارات الإنذار دوت في أنحاء مجمع السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء المحصنة".
قال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن: "4 صواريخ سقطت
تضم قوات أمريكية تعرضت إلى 19 هجومًا صاروخيًا منذ نهاية أكتوبر الماضي، لا سيما بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني قرب مطار بغداد بضربة جوية أمريكية مطلع يناير الماضي، فيما لم تتبن أي جهة الهجوم الصاروخي قرب السفارة الأمريكية اليوم.
وكانت السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد
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