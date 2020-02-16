قال مسؤول، إن نيبال أجلت اليوم الأحد 175 من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد احتجاجات من أهالي الطلبة الذين يدرسون في المدينة.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية النيبالية المملوكة للدولة هبطت وهي تقل 134 رجلاً و41 امرأة، أغلبهم طلبة، في مطار تريبوفان الدولي بالعاصمة كاتمندو قبل الفجر.
وسيتم إبقاء كل من تم إجلاؤهم في حجر صحي لمدة أسبوعين في مدينة بهاكتابور القريبة.
ورصدت نيبال حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر نيبال تجلي 175 من مواطنيها من ووهان وسط تفشي "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.