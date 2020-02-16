نيبال تجلي 175 من مواطنيها من ووهان وسط تفشي "كورونا"

قال مسؤول، إن نيبال أجلت اليوم الأحد 175 من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد احتجاجات من أهالي الطلبة الذين يدرسون في المدينة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية النيبالية المملوكة للدولة هبطت وهي تقل 134 رجلاً و41 امرأة، أغلبهم طلبة، في مطار تريبوفان الدولي بالعاصمة كاتمندو قبل الفجر.

وسيتم إبقاء كل من تم إجلاؤهم في حجر صحي لمدة أسبوعين في مدينة بهاكتابور القريبة.

ورصدت نيبال حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن.