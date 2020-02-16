30 قتيلاً في هجوم إرهابي بشمال نيجيريا

قالت الشرطة، إن عصابة مسلحة يستقل أفرادها دراجات نارية قتلت 30 شخصاً على الأقل في هجمات على قريتين في شمال غرب نيجيريا.

وأضافت الشرطة، أن عصابة قتلت 30 شخصاً يوم الجمعة، في قريتي دانكار وتساوا مضيفة أن المهاجمين فروا ومعهم أطعمة وماشية.

وقتل مئات الأشخاص في شمال غرب نيجيريا منذ العام الماضي في هجمات تنسبها الحكومة لعصابات تقوم بعمليات سطو وخطف.

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وأكد مفوض الشرطة سانونسي بوبا عدد القتلى وقال إن فرقاً من الشرطة والجيش انتشرت في المنطقة وإن تحقيقاً يجرى في الأمر.

ويقول خبراء أمنيون إن نيجيريا لا يمكن أن تحمل المزيد من الاضطرابات في وقت تواجه فيه صعوبات بالفعل في احتواء خطر الجماعات الإرهابية في الشمال الشرقي وصراع في ولايات وسط البلاد وجماعات إرهابية في دلتا النيجر إلى الجنوب الشرقي.