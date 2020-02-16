إصابة متظاهرين في استهداف لخيم المعتصمين بغداد

أفاد شهود عيان اليوم الأحد، بأن نحو ستة متظاهرين على الأقل أصيبوا جراء هجوم شنه مسلحون على خيم الاعتصام وإضرام النيران فيها بين ساحتي الخلاني والتحرير وسط بغداد.
وأوضح الشهود أن مسلحين شنوا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية هجوماً على ساحة التظاهر المحصورة بين ساحة الخلاني ونفق التحرير أسفر عن إحراق عدد من خيم الاعتصام وإطلاق الرصاص من أسلحة كاتمة للصوت تسببت في إصابة ستة متظاهرين على الأقل بجروح جراء احتراق الخيم.
وتتكرر الهجمات المسلحة على متظاهري ساحة التظاهر وسط بغداد من قبل جماعات مسلحة منذ انطلاق المظاهرات في أكتوبر الماضي وحتى الآن.
وجاء الهجوم بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي استكمال تشكيلته الوزارية الجديدة وعرضها على البرلمان الأسبوع الحالي.
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