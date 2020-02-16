طائرات الاحتلال تقصف مواقع في غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات فجر اليوم الأحد، في قطاع غزة.. فيما زعم ناطق باسم الاحتلال بأن القصف يأتي رداً على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه مستوطنات "غلاف" غزة.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن مروحيات الاحتلال قصفت موقع التل غرب دير البلح وسط القطاع كما قصف الطيران الحربي هدفاً بالقرب من ميناء خانيونس جنوب القطاع.. مضيفة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة في أجواء شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد قررت اليوم إلغاء الإجراءات المدنية التي اتخذتها الخميس الماضي لصالح قطاع غزة.. وزعمت أنها تأتي رداً على إطلاق الصواريخ والبلونات المفخخة باتجاه البلدات الإسرائيلية في الغلاف.
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