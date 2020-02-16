التحالف يحمّل الحوثي مسؤولية حياة طاقم طائرة “التورنيدو”

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حمّل تحالف دعم الشرعية في اليمن، الميليشيات الحوثية مسؤولية حياة وسلامة طاقم “التورنيدو”. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي إن “القيادة المشتركة للتحالف تُحمل الميليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وأوضح أن الطاقم الجوي المكون من ضابطين، قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، في الوقت الذي قامت فيه عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي، ما يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وعليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية الميليشيا الحوثية الإرهابية”.

الميليشيات تستخدم المدنيين كدروع بشرية

وكان المالكي أعلن في وقت سابق أن قوات التحالف قامت بتنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة التورنيدو، مشيرا إلى احتمال وقوع أضرار جانبية في صفوف المدنيين أثناء عملية البحث والإنقاذ، مضيفاً أنه ستتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة بالحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

يذكر أن قيادة التحالف كانت أعلنت السبت سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية.

في حين أفادت مصادر من محافظة الجوف اليمنية بأن الاستعدادات جارية لنقل المدنيين الذين أصيبوا إثر سقوط مقاتلة تابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى المستشفيات السعودية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فيما أفادت مصادر من موقع سقوط الطائرة باستخدام الميليشيات الحوثية للمدنيين دروعا بشرية.