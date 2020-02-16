منذ انتشار ” كورونا” ..أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية

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ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأحد، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ظهر علنا للمرة الأولى خلال 22 يوما منذ انتشار فيروس كورونا الجديد وذلك لزيارة ضريح قومي والاحتفاء بالذكرى السنوية لميلاد الزعيم الراحل كيم جون إيل.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جونغ أون زار تمثال الزعيم الراحل كيم في قصر كومسوسان في أول ظهور علني له منذ حضوره احتفالات العام القمري الجديد يوم 25 يناير.

ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي حالات إصابة بالفيروس لكن وسائل إعلام رسمية ذكرت أن الحكومة مددت فترة الحجر الصحي للأفراد الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة إلى 30 يوما مضيفة أنها تتوقع من كل مؤسسات الحكومة والأجانب المقيمين بالبلاد الالتزام بالقواعد “بدون قيد أو شرط”.

وتحتفل البلاد بيوم ميلاد الزعيم الراحل كيم الذي يوافق 16 فبراير وتطلق عليه اسم يوم النجم المشرق.