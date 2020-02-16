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ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأحد، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ظهر علنا للمرة الأولى خلال 22 يوما منذ انتشار فيروس كورونا الجديد وذلك لزيارة ضريح قومي والاحتفاء بالذكرى السنوية لميلاد الزعيم الراحل كيم جون إيل.
وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم جونغ أون زار تمثال الزعيم الراحل كيم في قصر كومسوسان في أول ظهور علني له منذ حضوره احتفالات العام القمري الجديد يوم 25 يناير.
ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي حالات إصابة بالفيروس لكن وسائل إعلام رسمية ذكرت أن الحكومة مددت فترة الحجر الصحي للأفراد الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة إلى 30 يوما مضيفة أنها تتوقع من كل مؤسسات الحكومة والأجانب المقيمين بالبلاد الالتزام بالقواعد “بدون قيد أو شرط”.
وتحتفل البلاد بيوم ميلاد الزعيم الراحل كيم الذي يوافق 16 فبراير وتطلق عليه اسم يوم النجم المشرق.
كانت هذه تفاصيل خبر منذ انتشار ” كورونا” ..أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.