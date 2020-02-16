كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس منظمة الصحة العالمية يدعو إلى التضامن في مكافحة الأوبئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تيدروس أدهانوم، للتضامن في مكافحة الأوبئة هنا في مؤتمر الأمن في ميونيخ (MSC).

وأكد تيدروس أدهانوم: "يجب أن نسترشد بالتضامن وليس الوصمة"، مضيفًا أن "العدو الأكبر ليس الفيروس نفسه بل الوصمة" التي تقلبنا ضد بعضنا البعض".

وأضاف: "يجب ان نتوقف عن وصمة العار والكراهية". نقلًا عن الموقع لبصيني شين وانج ات.

وأوضح "أن تفشي فيروس إيبولا، وفيروس كورونا يؤكد مرة أخرى الأهمية الحيوية لجميع البلدان للاستثمار في التأهب وليس الذعر".

وصرح أيضًا، أن العالم ينفق مليارات الدولارات في التحضير لهجوم إرهابي، ولكنه لا ينفق إلا القليل في التحضير لهجوم الفيروس، الذي قد يكون أكثر فتكًا وأكثر ضررًا اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا. مضيفًا "هذا صعب الفهم، وقصير النظر بشكل خطير."

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بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه يشعر بالارتياح إزاء الخطوات التي اتخذتها الصين لاحتواء تفشي المرض في مصدرها، مما يؤدي إلى إبطاء انتشار الوباء إلى بقية العالم.

كما شجع على أن الخبراء الدوليين موجودون الآن في الصين، ويعملون عن كثب مع نظرائهم الصينيين لفهم تفشي المرض وإبلاغ الخطوات التالية في الاستجابة العالمية.

وفي حديثه عن امتداحه للصين، قال إنه قد منح الفضل في المكان المناسب.

وأضاف "سأستمر في القيام بذلك، كما فعلت دومًا. ولقد فعلت من أجل أي بلد يكافح اندلاعًا شديدًا من مصدره لحماية شعبه وشعوب العالم، حتى لو تكلف نفسه الكثير".