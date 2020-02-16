كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعترف رسميًا بالقتال إلى جانب الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترفت قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير حاجي زادة، ونائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي، في تصريحات لقناة المسيرة التي تبث من الضاحية الجنوبية في بيروت، بالمشاركة في القتال على الأرض إلى جانب ميليشيا الحوثي.

ومن جانبها استنكرت الحكومة اليمنية الشرعية، التصريحات الصادرة عن مسؤولين عسكريين إيرانيين حول امتداد محور المقاومة من اليمن إلى لبنان.

Advertisements

وكتب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها إن تصريحات المسؤولين العسكريين الإيرانيين، إعلان إيراني واضح بالتواجد في البحر الأحمر واعتراف رسمي بالمشاركة في القتال على الأرض إلى جانب ميليشيا الحوثي.

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، والتي تبث من الضاحية الجنوبية في لبنان، عن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير حاجي زادة، قوله "اليوم محور المقاومة ليس إيران فحسب بل يمتد من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط ومن أنصار الله في اليمن إلى حزب الله في لبنان".

وأضاف الإرياني أن "‏التصريحات الصادرة من قيادات عسكرية إيرانية بارزة، تؤكد ما أشرنا إليه طيلة 5 أعوام من أن الدعم الإيراني للحوثيين لا يقتصر على تزويدهم بالخبراء والأسلحة النوعية، وإنما بالمشاركة في العمليات القتالية على الأرض"، لافتًا إلى أن "التصعيد الأخير يندرج ضمن ما تعتبره إيران انتقاماً لمقتل سليماني".