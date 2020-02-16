كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تحشد معدات عسكرية في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حشدت تركيا، أسحلة ومعدات عسكرية في إدلب شمالي سوريا، وسملت جزءًا كبيرًا منها لمسلحي "جبهة النصرة"، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي عسكري روسي.

وأدخلت تركيا إلى إدلب أكثر من 70 دبابة ونحو 200 مدرعة و80 مدفعاً، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من المعدات يجري تسليمه لمسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

وأشار المصدر الروسي، إلى أن المسلحين حصلوا من تركيا على أسلحة أمريكية الصنع مضادة للطائرات، وتزامن ذلك مع إسقاط مروحيتين للجيش السوري في المنطقة الأسبوع الماضي.

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وأضاف المصدر أنه من دواعي القلق الخاص تزويد أنقرة المسلحين في منطقة إدلب لخفض التصعيد بالزي العسكري التركي.

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود السورية، جنوبي البلاد.

وقد أفادت وكالة بلومبرج بأن وفداً تركياً سيتوجه إلى روسيا يوم الإثنين المقبل لبحث أحدث المستجدات في مدينة إدلب السورية، حيث قتلت القوات السورية أكثر من 12 جندياً تركياً في هجومين منفصلين الأسبوع الماضي. وقالت أنقرة إنها ردت على الهجومين بقصف مواقع للجيش السوري ما أدى إلى سقوط قتلى بين جنوده.

وسيطرت القوات الحكومية السورية على مساحات واسعة في ريفي حلب وإدلب في شمال وشمال غربي سوريا على التوالي.