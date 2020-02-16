كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا ترد على اتهام أردوغان لها بقيادة الحرب في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت قناة روسيا اليوم، أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أكد أن مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن روسيا تقود على أعلى المستويات الصراع في ليبيا، لا تتوافق مع واقع الأمور.

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وفي حديث للصحفيين، قال بوجدانوف الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "هذا لا يتوافق مع واقع الأمور، لا أعلم من جاء بذلك؟".

وقد أعلن أردوغان، في وقت سابق، أن ممثلي القيادة العسكرية الروسية، يقودون نشاطات الشركات العسكرية الخاصة في ليبيا.