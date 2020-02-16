كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية السعودي ينتقد تدخلات تركيا في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، هجومًا عنيفًا على تركيا، بسبب تدخلها في الصراع الليبي.

وكشف الأمير فيصل، أمس السبت، على هامش مؤتمر ميونخ الأمني: "هناك الآن قوات قادمة من سوريا يتم إرسالها من تركيا إلى هناك".

وأضاف الأمير فيصل: "بالطبع، لا شيء من هذا يساعد على الإطلاق بل يؤدي فقط إلى مزيد من عدم الاستقرار"، مؤكداً أن هذا ينطبق أيضاً على عمليات إرسال الأسلحة الجارية، مضيفًا أنه "يستطيع أن يتصور إرسال مهمة دولية لحفظ السلام في ليبيا".

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وأوضح الأمير فيصل، أن هذا قد يكون خياراً "إذا كانت العملية تسير في الاتجاه الصحيح"، لكنه أضاف أن الوقت ليس مناسباً بعد.

ويناقش حوالي 10 من وزراء الخارجية وممثلين لمنظمات دولية في اليوم الختامي للمؤتمر، اليوم الأحد، التقدم الذي تم إحرازه من أجل إنهاء النزاع في ليبيا.

وتشهد ليبيا حالة اضطراب منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي عام 2011.