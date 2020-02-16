كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصف صاروخي بالقرب من السفارة الأمريكية بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "فرانس برس"، في خبر عاجل لها، بسقوط عدة صواريخ قرب السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد في الساعات الأولى من صباح الأحد.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر عسكري أمريكي ولدبلوماسي يقيم في منطقة قريبة، دوت أصوات عدة انفجارات في العاصمة العراقية سمعت قرابة الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (12:30 توقيت غرينيتش) تبعها أصوات تحليق طائرات في سماء المنطقة، كما دوّت أصوات صفارات الانذار في أنحاء مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصّنة.

وأكد المصدر العسكري الأمريكي، أن قصفا صاروخيا آخر استهدف مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي في شارع فلسطين شرقي بغداد دون معرفة ما إذا كان القصف قد أسفر عن خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

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وتعرّضت السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد تضم قوات أمريكية في العراق إلى 19 هجوم صاروخي منذ نهاية أكتوبر الماضي.

وسقط صاروخ كاتيوشا في قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أميركيون في كركوك شمالي العراق، دون أن يؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح.