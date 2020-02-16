كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا وروسيا تناقشان الوضع الخطير في إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية التركي، بأنه وفدًا تركيًا سيتوجه إلى روسيا، يوم الاثنين، لمناقشة الوضع في محافظة إدلب السورية وسط مخاوف متزايدة من حدوث كارثة إنسانية هناك، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

يتدافع مئات الآلاف من المدنيين في محافظة إدلب هربًا من هجوم واسع ومتعدد الوجوه من قبل قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان يوم السبت بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشوا خلالها سوريا ومواضيع أخرى، ان "الأمر المهم اليوم هو أن حوالي مليون شخص من إدلب يتجهون نحو حدودنا. نستضيف بالفعل 3.5 إلى 4 ملايين شخص. للأسف لسنا في وضع يسمح لنا بقبول مليون شخص آخر ".

كما أوضح وزير الخارجية التركي، ميفلوت كافوس أوغلو، بعد لقائه بنظيره الألماني على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني أنه قد يتوجه مليوني شخص إلى الحدود التركية مع سوريا إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال إنه من المقرر أن يزور وفد تركي موسكو يوم الاثنين لإجراء محادثات لمناقشة الوضع في إدلب، الذي لا يزال الكثير منه في أيدي المتمردين. ويأتي الاجتماع بعد زيارات سابقة قام بها وفد روسي إلى أنقرة. تدعم روسيا الأسد، بينما تدعم تركيا المعارضة.

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وتابع قائلا: "هناك بالفعل أشخاص يأتون إلى حدودنا، وبدعم من ألمانيا، سنبني ملاجئ مؤقتة، لكن هذه حلول مؤقتة.. نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار".

كما أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه دفع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي كان أيضًا في ميونيخ، للضغط على حكومة الأسد لوقف القتال، قائلا "نحن قلقون للغاية من أن يصبح هذا كارثة إنسانية إذا لم يتوقف القتال هناك".

وقال كافوسوغلو في وقت لاحق يوم السبت إنه عقد اجتماعًا إيجابيًا مع لافروف.

وقال وزير الخارجية الروسي في مؤتمر ميونيخ بعد ذلك الاجتماع إن الاتفاقات المبرمة بين موسكو وأنقرة "تنطوي على وقف لإطلاق النار ومنطقة منزوعة السلاح، لكن الأهم من ذلك هو رسم خط بين المعارضة الطبيعية والإرهابيين".

