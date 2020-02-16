كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 1665 حالة وفاة وأكثر من 68 ألف إصابة بفيروس كورونا في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد بالصين، إلى 1665 شخصًا، والمصابين إلى 68500 ألف وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وتلقت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأحد، معلومات من 31 مقاطعة، مؤكدة إصابة 68500 ألف حالة.

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وفي بيان للجنة الصحة بالصين قالت فيه: "في الوقت الحالي لدينا 57416 مريض (11272 في حالة صحية حرجة )، كما قتل حتى اليوم 1665 شخصا بالفيروس، وقد تعافى من المرض 9419 شخصا".

وأعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، عن قلقه إزاء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين ومن التقارير التي تشير إلى أنها طالت عاملين بمجال الصحة هناك.

وقال أدهانوم، في كلمة على هامش منتدى ميونخ للأمن، "لدينا قلق بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين وقلقون من التقارير التي تشير إلى إصابة عاملين بمجال الصحة بالفيروس هناك"، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.