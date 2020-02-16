كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيبال تقوم بإجلاء 175 مواطنًا من ووهان بعد تفشي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مسؤول أن نيبال قامت، اليوم الأحد، بإجلاء 175 من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، وهي مركز تفشي فيروس كورونا، بعد احتجاجات من أولياء أمور الطلاب الذين يدرسون في المدينة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال ماهيندرا شريستا المتحدث باسم وزارة الصحة إنه هبطت طائرة تديرها شركة الخطوط الجوية النيبالية المملوكة للدولة وعلى متنها 134 رجلًا و41 امرأة، معظمهم من الطلاب، في مطار تريبهوفان الدولي بكاتماندو قبل الخليج 365.

وسيتم احتجاز جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين في بلدة باكتابور القريبة.

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وقال شريستا لرويترز "سيكونون تحت ملاحظة الأطباء الدقيقة في الحجر الصحي، وسيسمح لهم بالانضمام إلى أسرهم إذا كانوا بصحة جيدة بعد أسبوعين."

احتج أولياء الأمور في الأسبوع الماضي أمام وزارة الصحة للمطالبة بإحضار الطلاب النيباليين في ووهان إلى بلادهم عاجلًا. وقالت الحكومة إن التأخير كان بسبب الوقت اللازم لإعداد المباني لإبقاء العائدين في الحجر الصحي.

ليس لدى نيبال سوى حالة واحدة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا.

