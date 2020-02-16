كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهور 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، اليوم الاحد، بأنه ثبتت إصابة 70 شخصا آخرين كانوا على متن سفينة سياحية في الحجر الصحي في اليابان بالفيروس التاجي مما رفع اجمالي عدد الحالات من السفينة الى 355 شخصن وفقا لم اوردته وكالة "رويترز"

تم وضع "دايموند برينسيز"، المملوكة لشركة كرنفال كورب (CCL.N)، بالحجر الصحي منذ وصولها إلى يوكوهاما، جنوب غرب طوكيو، في 3 فبراير، بعد تشخيص إصابة رجل هبط في هونغ كونغ قبل سفره إلى اليابان بالفيروس.

وتضم السفينة، على متنها حوالي 3700 مسافر وطاقمها، أكبر عدد من الإصابات بالفيروس التاجي خارج الصين. يتم نقل ذوي الاختبارات الإيجابية إلى المستشفيات اليابانية.

لم يمت أحد من السفينة بسبب الفيروس. وقال كاتو في برنامج على قناة NHK الحكومية الإذاعية "يجب أن نتوقع انتشار العدوى من الآن ويجب أن نبني نظامًا طبيًا لتركيز الجهود لمنع الناس من الاصابة بأمراض خطيرة أو الموت".

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وأضاف "سنجعل الناس يشعرون بالراحة من خلال توفير المعلومات في الوقت المناسب، ومواصلة منع التدابير".

ترسل الولايات المتحدة وكندا وهونج كونج طائرات إلى اليابان لإعادة مواطنيها على متن السفينة.

وقالت السفارة الأمريكية في طوكيو إن الركاب والطاقم على متن السفينة معرضون بدرجة كبيرة لخطر الإصابة بالفيروس، وأوصت مواطنيها بالعودة إلى الوطن، مشيرة الي ان "الوضع يتطور بسرعة ونحن نتخذ خطوات إضافية لمساعدة المواطنين الأمريكيين."

وأظهرت اخر الارقام من بكين يوم الاحد 68500 حالة اصابة، و1665 حالة وفاة، معظمها فى مقاطعة هوبى. وشهدت كل من هونج كونج والفلبين وفرنسا وفاة واحدة بسبب الفيروس.

