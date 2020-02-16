النقب: اعتقال والدة طفل حالته حرجة بالمستشفى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقل رضيع (3 أشهر) من إحدى البلدات في منطقة النقب، جنوبي البلاد، إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لتلقي العلاج بعد معاناته من إصابات، على ما يبدو، تعرض لها بشكل متعمد.

واعتقلت الشرطة والدة الطفل وحولتها للتحقيق، وقررت المحكمة لاحقا تمديد اعتقالها على ذمة التحقيق لغاية يوم الثلاثاء المقبل.

ووفقا للشرطة، فإنها تلقت بلاغا من المستشفى عن طفل يعاني من إصابات، ووفق تقييم الطواقم الطبية فإن الرضيع تعرض للتعنيف.

وصرحت الناطقة بلسان مستشفى "سوروكا" أن الحديث يدور حول رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر وصل إلى المستشفى، الأسبوع الماضي، وحالته بالغة الخطورة ويتواجد في قسم العلاج المكثف وهو فاقد للوعي وتحت التنفس الاصطناعي".