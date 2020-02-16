شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تدفن 42 من مسلحيها خلال 4 أيام (أسماء) والان مع التفاصيل

الأحد 16 فبراير 2020

واصلت مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، دفن العشرات من قتلاها بينهم قيادات بشكل يومي دون انقطاع، في العديد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.



ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصادرها أنها رصدت تشييع المليشيات الحوثية لجثامين 42 قتيلاً من عناصرها في خمس محافظات هي: (صنعاء، ذمار، حجة، صعدة، والمحويت)، حيث دفنتهم المليشيات خلال أربعة أيام.

وبينت المصادر، أن المليشيات شيعت قتلاها خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعه، بالإضافة إلى صباح السبت 15 فبراير /شباط 2020م، في الوقت ذاته ما تزال هناك عشرات الجثث من قتلى المليشيات في ثلاجات المستشفيات.

ووفق المصادر فإن محافظة صنعاء حازت على العدد الأكبر من القتلى، إذ نالت نصيبها بـ 14 قتيلاً، وذمار 12 قتيلاً، وحجة 8 قتلى، وصعدة 7 قتلى، وقتيل في المحويت، وتقوم المليشيات بدفن قتلاها دون أن توضح عن الأماكن التي سقطوا فيها، حتى لا ينكشف أمرهم أنهم تكبدوا خسائر في تلك الجبهة.

وفيما يلي أسماء الـ42 قتيلاً الذي دفنتهم المليشيات الحوثية، وحصلت الوكالة على أسمائهم:

أولاً / محافظة صنعاء:

1 - منصور صالح علي صمغة

2 - عباس محمد المطري - مديرية بني مطر

3 - نبيل محمد جهلان - مديرية بني مطر

4 - هيثم محمد الصبري - مديرية سنحان

5 - طه أحمد طامش - مديرية بني الحارث

6 - محسن محمد علي راجح

7 - محمد روضان علي - مديرية الحصن

8 - يحيى صالح عطية - مديرية شعوب

9 - هارون حسين الشامي - مديرية سنحان

10 - ياسر صالح علي متاش

11 - بسام عبدالكريم سعيد الجنيد

12 - خالد أحمد مصلح - مديرية صعفان

13 - يحيى محمد الفقيه - مديرية سنحان

14 - بشار محمد الحجازي - مديرية مناخة

ثانياً/ محافظة ذمار:

15 - القيادي / علي عبدالحميد المروني

16 - فارس عبدالله حاتم

17 - رائد سيف هيسان

18 - محمد ناصر الكلبي

19 - محمود سعد الخضر

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20 - صالح محمد هاجر

21 - أحمد صالح راشد

22 - يحيى محمد السعيدي - مديرية ضوران آنس

23 - حمزة عبدالله الحرضي - مديرية ضوران آنس

24 - أحمد قائد العطيف - مديرية المنار

25 - يحيى ناصر البارد - مديرية عنس

26 - عماد علي البردة - مديرية الحداء

ثالثاً/ محافظة حجة:

27 - عبدالسلام الشارف - مديرية خيران المحرق

28 - رضوان الشارف - مديرية خيران المحرق

29 - محمد الشارف - مديرية خيران المحرق

30 - حمود القاضي - مديرية خيران المحرق

31 - أحمد الشنفي - مديرية كشر

32 - طارق الشريف - مديرية كشر

33 - يوسف الشنفي - مديرية كشر

34 - إبراهيم عبدالرزاق سند - مديرية كحلان الشرف

رابعاً/محافظة صعدة:

35 - يوسف علي أحسن القاسمي

36 - زاهر ناصر العراقي

37 - جابر محمد دريدح

38 - حسين صالح عسكر - مديرية الصفراء

39 - خالد عدنان العويري - مديرية سحار

40 - عبدالعزيز زايده - مديرية رازح

41 - محمد عبدالله الرازحي - مديرية رازح

خامساً/ محافظة المحويت:

42 - منصور صالح القنب - مديرية حفاش