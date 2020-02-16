شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الأحد والان مع التفاصيل

الأحد 16 فبراير 2020 تسير الخطوط الجوية اليمنية اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2020م، رحلات جوية على النحو التالي :

رقم الرحله 603. خط الرحله : القاهره - عدن . الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره) الوصول : 0645 صباحا. رقم الرحله 532. خط الرحله : عدن - الرياض. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله : 533. خط الرحله : الرياض- عدن. الاقلاع : 1230 ظهرا. (توقيت الرياض) Advertisements الوصول : 1530 عصرا. رقم الرحله 602. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1630 مساء. الوصول: 1900 مساء. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره - عدن . الاقلاع : 0700 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 1230 ظهرا. الوصول : 1500 عصرا.

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