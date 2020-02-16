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شاهد.. تدشن مشاريع الطاقة الشمسية لعدد من آبار المياه الجوفية بحضرموت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 16 فبراير 2020

برعاية ودعم من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، دشن مدير عام مديرية زمخ ومنوخ الشيخ محمد سالم بن مهنأ مشاريع الطاقة الشمسية لعدد من آبار المياه الجوفية بالمديرية.

 

وأوضح مدير عام المديرية بأن الآبار التي تم تركيب الطاقة الشمسية لها هي بئر الوقط ويمنه وجحوف والنفيس، وتغذي مناطق متعددة في عدد من مناطق المديرية الصحراوية المترامية الأطراف، وتخدم هذه الآبار كل المواطنين القاطنين في تلك المناطق وستخفف عنهم مشقة البحث عن المياه وشرائها وستعفيهم من التكاليف الباهظة لمادة الديزل وقطع الغيار الخاصة بمكائن ضخ المياه بالمديرية.

 

وشكر مدير عام مديرية زمخ ومنوخ بإسم السلطة المحلية بالمديرية وأعيان وأبناء زمخ ومنوخ، المحافظ البحسني على اهتمامه بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، ويؤكد اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالمحافظات الصحراوية التي حرمت خلال العقود الماضية من مشاريع التنمية الحيوية والمرتبطة بحياة المواطن اليومية.

 

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حضر التدشين عدد من أعيان المديرية وجمع من المواطنين.

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