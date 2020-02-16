شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر فلسطينية في بيت لحم بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: موسى حاتم ديرية، وطارق عقاب ديرية، وأحمد محمد ديرية، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتفتيشها.

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