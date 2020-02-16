شكرا لقرائتكم خبر عن 31 وزيرًا في الحكومة التونسية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الحكومة المعلنة كانت ثمرة مشاورات بين الأحزاب والكتل البرلمانية وتتألف من 31 عضوا، بين وزراء وكتاب دولة.
وقال الفخاخ:" إنه أبلغ رئيس الدولة قيس سعيّد بحصيلة المشاورات التي أجراها مع الشركاء، والتي شهدت تقدما على صعيد أسس التعاقد الحكومي من حيث المبادئ والمقاربة الحكومية ودعائم المرحلة سواء العاجلة أو متوسطة المدى وأيضا من حيث آليات العمل وتركيبة الحكومة".
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