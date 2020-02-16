زعيم كوريا الشمالية يظهر علنا مع "النجم اللامع"

زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ضريح والده في العاصمة بيونج يانج، في مناسبة يُطلق عليها "يوم النجم اللامع" وذلك في أول ظهور علني له منذ 22 يوما.

الظهور الأول لكيم منذ منذ انتشار فيروس كورونا الجديد، شوهد في قصر الشمس "كومسوسان"؛ حيث يوجد ضريح والده الراحل والزعيم السابق "كيم جونغ إيل" وجده المؤسس "كيم إيل سونغ"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية.

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ووفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية، فقد زار كيم جونج أون، قصر الشمس، بمناسبة يوم النجم اللامع، في إشارة إلى عيد ميلاد والده الذي يصادف اليوم الأحد، دون أن تحدد تاريخ الزيارة.

وكان الظهور الأخير لزعيم كوريا الشمالية قبل ٢٢ يوما حين شوهد في الحفل الموسيقي الذي أقيم في العاصمة احتفالا بيوم رأس السنة القمرية الجديدة.

ومنذ ذلك الحين، ربطت تقارير إعلامية غياب زعيم كوريا الشمالية طيلة هذه الفترة بالمخاوف من فيروس كورونا الجديد.

ولم تعلن كوريا الشمالية الجارة للصين أي حالات إصابة بالفيروس، لكن وسائل إعلام رسمية ذكرت أن الحكومة مددت فترة الحجر الصحي للأفراد الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة إلى 30 يوما.