البابا فرنسيس يدعو إلى سينودس للأساقفة في 2022

دعا ​البابا​ فرنسيس إلى انعقاد سينودس للأساقفة في خريف 2022، من دون الإشارة إلى المواضيع التي سيتناولها، وفق ما أعلن ​الفاتيكان​.

واقترحت الأمانة العامة لسينودس الأساقفة التي تتولى تحضير هذه اللقاءات، على البابا خلال اجتماع انعقد في 6 شباط قائمة موجزة بالمسائل التي يمكن طرحها خلال ​السينودس​ بهدف البت بشأنها، وفق بيان صدر عن الفاتيكان.

وأكد البيان إنّ البابا قرر الدعوة إلى انعقاد "الجمعية العامة العادية لسينودس الأساقفة في خريف سنة 2022 لضمان إشراكٍ أكبر للكنيسة بكاملها في الاستعداد لهذا الحدث".