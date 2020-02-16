تشاووش أوغلو يجري لقاءات دبلوماسية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

أجرى وزير الخارجية التركي ​مولود تشاووش أوغلو​، سلسلة لقاءات دبلوماسية على هامش ​مؤتمر​ ​ميونخ​ للأمن المنعقد في ​ألمانيا​. وفي هذا الإطار التقى تشاووش أوغلو مع الرئيس الأوكراني السابق ​بيترو بوروشينكو​ ونظيره الكويتي ​أحمد ناصر​ المحمد الصباح. كما التقى تشاووش أوغلو مع نظيره الروماني بوغدان أوريسكو. إضغط للمزيد

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