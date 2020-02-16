عبدالله: يبدو أن بعض المصارف ما زالت غير مستعدة لتقديم شيئ من أجل البلد

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "يبدو أن بعض ​المصارف​ ما زالت غير مستعدة لتقديم شيئ من أجل البلد، سوى التضييق على المودعين، قيام هذه المصارف ببيع سندات اليوروبوند لمستثمرين أجانب في الآونة الأخيرة، يعقد ويصعب عملية أعادة جدولة وهيكلة الدين بأضعاف، تصرف رأسمالي جشع، يقارب الخيانة العظمى".

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