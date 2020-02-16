لحود عرض في اتحاد بلديات قضاء زغرتا برنامج عمل الأمن الغذائي

عرض المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، خلال لقاء في مقر اتحاد بلديات قضاء زغرتا، خطة وزارة الزراعة المتعلقة بـ"الامن الغذائي في قضاء زغرتا"، في حضور رئيس الاتحاد زعني خير، ونائبه المهندس غسان طيون، رئيس مصلحة الزراعة في الشمال الدكتور إقبال زيادة، مسؤولة مركز زغرتا الزراعي السيدة مارلين درجاني، عدد من رؤساء بلديات القضاء، ممثلين عن البلديات في الاتحاد وفريق عمله. كما شارك راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج بو جوده، رئيس دير مار أنطونيوس قزحيا الاب مخائيل فنيانوس.
وقد رحب رئيس الاتحاد زعني خير بالحضور، عارضا إنجازات الاتحاد على الصعيد الزراعي لاسيما مشروع سوق الخضار، وشرح عبر شرائح ضوئية ما يتضمنه السوق ومردوده على المزارعين، كما لفت الى "إنشاء مدرسة زراعية فنية في القضاء بمسعى من الاتحاد"، موجها التحية الى وزير الزراعة عباس مرتضى والى المدير العام المهندس لحود للتجاوب الدائم مع مطالب الاتحاد، مؤكدا أن "التواصل دائم مع المزارعين".
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