لحود عرض في اتحاد بلديات قضاء زغرتا برنامج عمل الأمن الغذائي

عرض المدير العام ل​وزارة الزراعة​ المهندس ​لويس لحود​، خلال لقاء في مقر اتحاد بلديات ​قضاء زغرتا​، خطة وزارة الزراعة المتعلقة بـ"الامن الغذائي في قضاء زغرتا"، في حضور رئيس الاتحاد زعني خير، ونائبه المهندس غسان طيون، رئيس مصلحة الزراعة في ​الشمال​ الدكتور إقبال زيادة، مسؤولة مركز زغرتا الزراعي السيدة مارلين درجاني، عدد من رؤساء بلديات ​القضاء​، ممثلين عن ​البلديات​ في الاتحاد وفريق عمله. كما شارك راعي أبرشية ​طرابلس​ المارونية المطران جورج بو جوده، رئيس ​دير مار أنطونيوس قزحيا​ الاب مخائيل فنيانوس.

وقد رحب رئيس الاتحاد زعني خير بالحضور، عارضا إنجازات الاتحاد على الصعيد الزراعي لاسيما مشروع سوق الخضار، وشرح عبر شرائح ضوئية ما يتضمنه السوق ومردوده على ​المزارعين​، كما لفت الى "إنشاء مدرسة زراعية فنية في القضاء بمسعى من الاتحاد"، موجها التحية الى وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ والى المدير العام المهندس لحود للتجاوب الدائم مع مطالب الاتحاد، مؤكدا أن "التواصل دائم مع المزارعين".

