شكرا لقرائتكم خبر عن كيف كشف مرصد الإفتاء إدعاءات تركيا ومحاولات تدنيس الحرم المكى × 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الساعات الماضية ظهر فيديو لمجموعة من الأتراك الموالين لأردوغان ونظامه، وهم يرددون الشعارات والهتافات داخل الحرم المكي، بحجة الدفاع عن الأقصى، وهو ما أثار الجدل من تسييس نظام أردوغان للحرم المكي، وإستخدام تلك الشعارات المزيفة لخدمة نظامه، وهو ما أكده مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية ، ورد على كل هذه الإدعاءات التي قام بها النظام التركي والموالين له في الحرم المكي، وفى هذا الصدد نرصد ردود المرصد على ما قامت به تركيا في الحرم المكي.

1- الشعائر الدينية وأماكن العبادة وخاصة الحرم المكي له قدسية خاصة ولا يجوز الزج به في العمل السياسي.

2- ينبغي على المسلمين كافة الحفاظ على تلك المقدسات من تدنيسها بالأجندات السياسية المختلفة للدول.

3- الدفاع عن المسجد الأقصى وحماية المقدسات الإسلامية لا يعني تدنيس الحرم المكي بالعمل السياسي والشعارات السياسية.

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4- الهتاف بنصرة المسجد الأقصى ينبغي أن يوجه إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وليس الحرم المكي.

5- ما جرى من جمعية منظمة شباب الأناضول المدعومة من الأجهزة الأمنية والإعلامية التركية ليس إلا استغلال للشعائر الدينية لتحقيق مكاسب إعلامية وشعبية لدى الجماهير البسيطة بادعاء مناصرة المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.

6- النظام التركي دأب على توظيف الدين في خدمة سياساته التوسعية في المنطقة، وقد ظهر ذلك جليا في توظيف المساجد التركية في أوروبا لتكون بوابة للتجنيد والعمل السياسي التركي فى أوروبا.

7- ما قام به النظام التركي إلى توظيف الحرم المكي للعمل السياسي والاستعراضي خدمة للأجندة التركية.

8- على تركيا أن تعلم حرمة تسييس المقدسات الدينية وإقحامها في الأجندات السياسية.