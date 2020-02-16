“رونو” تخسر في 2019 لأول مرة منذ 10 سنوات

سجلت مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات العام 2019 ولأول مرة منذ عشر سنوات خسائر بلغت 141 مليون يورو دون أن يلوح أي تحسن في الأفق بعد السنة الأولى من خسارة رئيس إدارتها كارلوس غصن.

وفي سوق عالمية تشهد تراجعا، انحسر نشاط الشركة مع انخفاض إيراداتها بـ3,3% إلى 55,5 مليار يورو. وتتوقع المجموعة للعام 2020 وفي ظل استمرار تراجع السوق العالمية، انخفاضا جديدا في الأرباح. وهي تراهن على إيرادات «بمستوى» 2019.

ونقل بيان عن المديرة العامة بالوكالة كلوتيلد دلبوس قولها «تبقى الرؤية لعام 2020 محدودة بسبب عدم الاستقرار المرتقب في الأسواق (…) وآثار فيروس كورونا المستجد» الذي يتفشى في الصين. وكانت رينو أعلنت في يناير تراجع مبيعاتها بـ3,4% العام الماضي إلى 3,75 مليون سيارة.