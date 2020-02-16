الصين.. الإعدام لمن يخفي أعراض "كورونا"

الأحد 16 فبراير 2020

أصدرت محكمة صينية قراراً، (السبت)، يقضي بأن إخفاء أعراض الإصابة بفيروس كورونا أو «كوفيد - 19» عمداً، أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق بها، يمثل جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.



ووفق القرار الذي أصدرته المحكمة الصينية، يرقى إخفاء تاريخ السفر الخاص بالأفراد إلى مستوى جريمة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

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وقالت صحيفة «بكين ديلي» الرسمية إنه في حال تسبب أي ساكن في انتشار الفيروس، فيمكن أن يواجه جريمة تعريض السلامة العامة للخطر.

وأضافت «بكين ديلي» أنه «في الحالات الجامحة... يمكن الحكم على (المنتهكين) بالسجن عشرة أعوام أو بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام».

وأصدرت مفوضة «الصحة الوطنية الصينية»، اليوم (السبت)، تحذيرات تمنع أي شخص يعاني من الكحة أو الحمى أو غيرها من الأمراض من السفر براً أو جواً.