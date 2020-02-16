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شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يستقبل ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبوظبي والان مع التفاصيل
الأحد 16 فبراير 2020
استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أبوظبي.
وكانت إيفانكا ترامب وصلت إلى دبي، السبت؛ للمشاركة في منتدى المرأة العالمي دبي 2020، وكان في استقبالها فليب فراين القنصل العام الأمريكي في دبي.
ولدى وصولها إلى دبي، التقت إيفانكا ترامب كلاً من سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة بالإمارات، ومنى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة.
وتشارك إيفانكا ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي في منتدى المرأة العالمي دبي 2020، كمتحدثتين رئيسيتين.
وتلقي إيفانكا كلمة رئيسية خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي سيحمل شعار "قوة التأثير"، ويعقد يومي 16 و17 فبراير/شباط.
ويركز المنتدى على 4 محاور رئيسية؛ هي: الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، بمشاركة أكثر من 3000 شخصية، ما يجعله الأكبر من نوعه عالمياً من حيث تنوع أجندة الفعاليات والموضوعات المطروحة للنقاش وعدد المشاركين الذين يمثلون نخبة من الشخصيات القيادية البارزة عالمياً.
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