اخبار العالم

أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد والان مع التفاصيل

الأحد 16 فبراير 2020

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد.

 

 

الوحدة                  ريال يمني           دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24      208. 33 ريالًا    51.09 $

 

Advertisements

الذهب عيار 22      30.439 ريالًا     46.83$

 

الذهب عيار 21      29.055 ريالات    44.7 $

 

الذهب عيار 18      24.908 ريالاً      38.32$

 

أوقية الذهب          1.032.850 ريالاً  1589$

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا