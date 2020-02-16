شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد والان مع التفاصيل

الأحد 16 فبراير 2020 فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد.

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي الذهب عيار 24 208. 33 ريالًا 51.09 $ Advertisements الذهب عيار 22 30.439 ريالًا 46.83$ الذهب عيار 21 29.055 ريالات 44.7 $ الذهب عيار 18 24.908 ريالاً 38.32$ أوقية الذهب 1.032.850 ريالاً 1589$

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