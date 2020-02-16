شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 1600 حالة وفاة في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين عتبة 1600 شخص، وذلك بعد إعلان وفاة 139 مصاباً في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس.
وأفادت اللجنة الصحية في المقاطعة أيضًا عن تسجيل 1843 إصابة جديدة بالفيروس.
وقال البنك المركزي الصيني إنه في إطار الجهود للحد من انتشار الفيروس، بدأ العمل بتعقيم العملة الورقية المتداولة وتخزينها لمدة 14 يوماً قبل إعادة طرحها للاستخدام مجدداً.
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