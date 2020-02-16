شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية بجبهة صرواح غربي مأرب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أكد مسؤول في الجيش اليمني إحراز الجيش تقدما ميدانيا في قتاله الذي يخوضه ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب في شرق اليمن.
وأوضح قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي أن قوات الجيش المسنودة من التحالف العربي فرضت سيطرتها على مواقع حاكمة في جبهة صرواح، مضيفا أن هذا التقدم من شأنه أن يؤثر على الميليشيا وخطوط إمدادها، وفقا لما ذكره موقع ” سبتمبر ” التابع للقوات المسلحة اليمنية.
وأكد اللواء الحبيشي أن قوات الجيش في بلاده تحقق تقدمات مستمرة في الجبهة، بينما تتكبد الميليشيا المدعومة من إيران، خسائر بشرية ومادية كبيرة.
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