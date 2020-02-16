شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحدد عقوبة إخفاء معلومات الإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذرت محكمة صينية اليوم السبت من أن إخفاء أعراض ‏الإصابة بفيروس كورونا عمدًا أو الإدلاء ببيانات زائفة تتعلق ‏بانتشار الفيروس يمثل جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام‎.‎

ونص القرار الذي أصدرته المحكمة، على أن إخفاء تاريخ السفر الخاص بالأفراد يرقى ‏إلى مستوى جريمة، وأنه في حال تسبب أي ساكن في انتشار ‏الفيروس فيمكن أن يواجه عقوبات لتعريضه سلامة العامة للخطر‎.‎

وشدد القرار، وفقًا لصحيفة “بكين ديلي” الرسمية، على أنه في بعض الحالات‏ يمكن الحكم على المخالفين بالسجن عشرة أعوام أو ‏بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام.