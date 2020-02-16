شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: واثقون من القضاء على «وباء كورونا».. وإخفاء المعلومات عقوبته «الإعدام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد نائب وزير الخارجية الصيني تشين قانغ اليوم السبت إن بلاده واثقة من القضاء على وباء كورونا قريبا، لافتا إلى أن تأثيره سيكون مؤقتاً على الاقتصاد الذي سيتعافى بقوة.

وقال المسؤول الصيني، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن “تأثير الوباء على اقتصاد الصين سيكون قصير الأجل ومؤقتاً”. وتابع قائلاً: “عندما ينتهي الوباء‭‭ ‬‬فإن الطلب المنخفض للمستهلكين سيعاود الارتفاع بسرعة وسيتعافى الاقتصاد بقوة”.

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وعلى صعيد آخر، أصدرت محكمة صينية قراراً يقضى بأن إخفاء أعراض الإصابة بفيروس كورونا أو “كوفيد19” عمداً أوالإدلاء ببيانات زائفة تتعلق بها يمثل جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت اليوم السبت، أن فيروس كورونا المستجدّ أودى حتى اليوم بحياة 1519 شخصا على الأقل في الصين بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقالت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 139 شخصا وأصيب به 2420 شخصا إضافيا، وهي حصيلة تعادل نصف عدد الذين أصيبوا بالفيروس في اليوم السابق. وبذلك يتخطى عدد إجمالي المصابين بالفيروس في الصين 66 ألف شخص.

ويعتقد أن الفيروس ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين في يناير.