شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تقيل 6 مسؤولين قدموا تقارير زائفة عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
ومن بين المسؤولين الذين تعرضوا للإقالة نائب رئيس منطقة هونجشان في ووهان ونائب رئيس مدينة تشيتشون بالقرب من هوانجقانج- واحدة من أكثر المدن تضرراً في المقاطعة.
وتم إقالتهم بسبب مجموعة من المخالفات المتعلقة بتعاملهم مع تفشي الفيروس، بما في ذلك الفشل في تطويق الإصابات المشتبه بها، وتقليل عدد الحالات التي يتم الابلاغ عنها عن العدد الحقيقي، وإعداد تقارير زائفة عن عملهم، وعدم أخذ أعمال الوقاية من الأوبئة على محمل الجد، وتنفيذ "أعمال ظاهرية" "عن طريق الهاتف أو الرسائل النصية وعدم التواجد بمواقع العدوى المحتملة.
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