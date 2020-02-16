شكرا لقرائتكم خبر عن 70 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا" في سفينة سياحية باليابان والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة الياباني كاسونوبو كاتو اليوم الأحد إن الاختبارات اثبتت أن 70 شخصا آخرين من ركاب سفينة سياحية تخضع للحجر الصحي مصابون بفيروس كورونا الجديد مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 355 حالة.

وتخضع السفينة دايموند برنسيس المملوكة لشركة كارنيفال كورب للحجر الصحي منذ رسوها في يوكوهاما جنوبي طوكيو يوم الثالث من فبراير شباط بعد ثبوت إصابة رجل نزل منها في هونج كونج قبل إبحارها إلى اليابان.

ويبلغ عدد الركاب وأفراد الطاقم على السفينة 3700 شخص، وتسجل أكبر عدد للإصابات بالفيروس خارج الصين. وجرى نقل المصابين بالعدوى إلى مستشفيات داخل اليابان.