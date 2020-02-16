بالصور.. حريق كبير داخل بناية في بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بأندلاع حريق كبير داخل بناية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع في بناية سكنية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق بمنطقة الامين قرب جامع الاسراء والمعراج شرقي العاصمة بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني انقذت السكان من البناية واخمدت الحريق باشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق في الحادث".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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