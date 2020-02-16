بابليون: الحكومة منذ ولادتها مأزومة وحملت موتها السريري

اكدت حركة بابليون، الاحد، ان الحكومة منذ ولادتها مأزومة وحملت موتها السريري.

وقال الأمين العام للحركة ريان الكلداني في تغريدة له على تويتر "منذ بدايات ولادتها فهي حكومة محكومة ومأزومة ستفرق ولا تجمع".

واضاف ان "الخروج من الأزمة الراهنة سيدخلنا في ازمة أعمق ومسار أضيق"، لافتا الى انها "حملت موتها السريري مع ولادتها".