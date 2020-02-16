خلية الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء باربعة صواريخ

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاحد، بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد باربعة صواريخ.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في العاصمة بغداد ليل أمس"، مبينة ان "ثلاثة منها سقطت داخل المنطقة الخضراء.
واضافت ان "الرابع سقط في مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي بجانب بناية كلية الشرطة في شارع فلسطين، مما ادى الى اضرار بعجلة وخيم ومواد احتياطية، دون وقوع خسائر بشرية".
يذكر ان المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تضم مقار حكومية وسفارات بينها السفارة الاميركية والبريطانية تتعرض بين فترة واخرى الى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون تؤدي في بعض الاحيان الى سقوط قتلى وجرحى والحاق اضرار مادية.
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