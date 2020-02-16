مصادر: مقتل ضباط من فيلق القدس وتدمير مقر للحشد في غارة أمريكية ببغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن ضابط في الشرطة العراقية أن غارة جوية أمريكية استهدفت مقر الدعم اللوجستي لمليشيات الحشد الشعبي شرقي بغداد، صباح الأحد، أسفرت عن تدمير المقر.

وقال الضابط لـ"العين الإخبارية" إن "الغارة أسفرت عن حدوث انفجارات متعددة في مقر الدعم اللوجستي لمليشيات الحشد وأشعلت فيه النار".

وتابع الضابط أن "المليشيات منعت قوات الأمن العراقية وفرق الدفاع المدني من الاقتراب من المقر المستهدف، وبدأ مسلحوها بإطفاء الحرائق وإخراج جثث القتلى والمصابين".

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وبحسب معلومات حصلت عليها "العين الإخبارية"، فإن المقر المستهدف كان يحتضن ضباطا من "فيلق القدس"، جناح الحرس الثوري الإيراني، وقتلوا خلال الغارة.

وتأتي الغارة في أعقاب استهداف قاعدة عسكرية توجد بها قوات تابعة للتحالف بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد بصواريخ.

وكانت قاعدة "كي 1" العسكرية التي تحتضن جنودا أمريكيين في مدينة كركوك شمالي بغداد تعرضت، الجمعة، للاستهداف أيضا من قبل مليشيات الحشد الشعبي.